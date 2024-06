Soldados de Israel amarram palestino ferido a capô de jipe na Cisjordânia

No último sábado (22/6), militares israelenses amarraram um palestino ferido ao capô de um veículo blindado e circularam pelas ruas da cidade de Jenin, na Cisjordânia. As imagens chocantes, que mostravam o homem preso ao jipe, rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

O Exército de Israel confirmou a autenticidade do vídeo e, em um comunicado oficial, declarou que a ação não está alinhada com os protocolos militares do país. "A conduta dos soldados no vídeo não reflete nossos valores", afirmou o Exército, acrescentando que o incidente será alvo de uma investigação interna.

VEJA MAIS

O palestino, identificado como Mujahed Azmi, aparece no vídeo amarrado ao veículo por cordas, incapaz de se mover. Azmi foi baleado por tropas israelenses durante uma operação que tinha como objetivo a captura de suspeitos de envolvimento em atividades terroristas.

De acordo com familiares de Azmi, eles tentaram chamar uma ambulância para socorrê-lo, mas os soldados israelenses levaram o homem consigo. Nas imagens, é possível observar o veículo blindado passando próximo a ambulâncias sem parar para prestar socorro.

Após a divulgação do vídeo, o Exército de Israel lamentou o ocorrido e informou que Azmi foi posteriormente encaminhado para receber cuidados médicos do Crescente Vermelho, uma organização internacional humanitária que atua de forma neutra e imparcial sob o emblema da Cruz Vermelha.