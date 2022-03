Soldado da Rússia chora ao falar com a mãe e ser alimentado por ucranianos

Um soldado russo caiu em lágrimas enquanto falava com a mãe ao telefone depois de se render aos ucranianos. É o que mostra um vídeo postado no Twitter. As informações são do Daily Mail.

As imagens mostram um jovem combatente das forças de Putin sendo consolado por um grupo de mulheres depois de largar as armas. Ele bebe chá e come um pastel enquanto outra mulher lhe oferece um telefone.

O jovem prisioneiro de guerra então manda beijos enquanto a mãe responde e começa a chorar.

Uma voz masculina fora da câmera é ouvida dizendo em ucraniano: “Esses jovens, não é culpa deles. Eles não sabem por que estão aqui. Eles estão usando mapas antigos, estão perdidos.”

O vídeo compartilhado no Twitter mostra ucranianos acolhendo o soldado com comida após sua rendição.

A legenda diz: “Soldados russos, rendam-se, o povo ucraniano vai alimentá-los, apenas rendam-se.”

A filmagem surgiu quando o Ministério da Defesa ucraniano disse que as mães russas poderiam ir a Kiev, a capital da Ucrânia, buscar os filhos que foram feitos prisioneiros.