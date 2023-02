Sírio resgatado de escombros do terremoto e dado como morto 'ressucita' em seu velório

Um homem dado como morto pelos médicos após ter sido retirado dos destroços do terremoto na Síria surpreendeu todos ao "ressuscitar" em seu próprio funeral. Ahmed al-Maghribi foi resgatado pelas equipes de salvamento após o desabamento de um edifício na cidade síria de Atarib. Durante o resgate, ele aparentemente não apresentava sinais vitais, o que levou os profissionais a declará-lo morto. O corpo de Ahmed foi colocado em uma geladeira por dois dias, enquanto as autoridades aguardavam que seus familiares aparecessem para identificá-lo.

De acordo com o jornal britânico Daily Star, assim que a família confirmou que o corpo era de Ahmed, ele foi preparado para o funeral e colocado em um saco mortuário para ser levado ao cemitério. No entanto, para a surpresa de todos, quando o caixão chegou ao cemitério, o corpo começou a se mexer. Quando os funcionários da funerária abriram o caixão, descobriram que Ahmed estava vivo e aparentemente em boas condições.

A descoberta deixou a família e amigos de Ahmed atônitos e ele foi levado imediatamente de volta ao hospital, onde permanece em observação. Acredita-se que o episódio possa ser um caso raro de parada cardíaca seguida de recuperação espontânea do coração.

O terremoto, de magnitude 7,8, ocorreu na manhã do dia 6 de fevereiro e causou mortes e destruição na Turquia e no norte da Síria. O abalo sísmico é considerado um dos piores desastres naturais dos dois países, tendo causado mais de 47 mil mortes e mais de 100 mil feridos. De acordo com a Al Jazeera, na Síria, houve 5.939 mortes, enquanto que na Turquia o número de mortos foi de 41.156. Alguns dias depois, um segundo terremoto, de magnitude 7,6, atingiu a mesma região, causando ainda mais estragos. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas tenham morrido nos dois terremotos