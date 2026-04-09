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Secretário-geral da Otan diz que aliança precisa superar dependência prejudicial dos EUA

Estadão Conteúdo

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse nesta quinta-feira, 9, que a Europa precisa garantir mais força militar e que a entidade se encontra dependente dos Estados Unidos. Rutte fez os comentários em um discurso no Instituto Ronald Reagan em Washington, após visita à Washington destinada a acalmar as tensões com a administração Donald Trump.

"Aliados são extremamente dependentes dos EUA ainda", afirmou ele, acrescentando que o compromisso de Donald Trump com o progresso reverteu mais de uma geração de estagnação, "ao lembrar à Europa que os valores devem ser respaldados pelo poder duro".

Segundo ele, a meta para os países-membros de aumentar seus gastos com defesa para 5% do PIB até 2035 ajudará a garantir que a Otan do futuro não seja uma aliança na qual os aliados dependam de "forma prejudicial" dos EUA. "Os aliados estão agindo rapidamente para garantir os orçamentos, ampliar suas forças armadas e disponibilizar os recursos de que sabemos que precisamos. No entanto, está claro que precisaremos de mais", frisou.

Rutte falou que alguns aliados demoraram um pouco para fornecer o apoio de que os EUA precisavam no Irã, mas que, agora, a Europa está oferecendo um apoio maciço. "A Aliança não está ignorando os perigos", enfatizou.

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