Sapo “monstro” é achado na Austrália; veja imagem

Um sapo que tem o peso equivalente ao de um bebê recém-nascido e comprimento de um braço humano, foi encontrado por guardas-florestais no Parque Nacional Conway, em Queensland, na Austrália. Nesta sexta-feira (20), autoridades locais informaram que o sapo-cururu “monstro” encontrado fazia parte de uma espécie invasora e teve que ser sacrificado.

Kylee Gray, guarda-florestal do parque, contou como achou o animal: “Me abaixei e agarrei o sapo-cururu. Quase não acreditei no quão grande e pesado ele era”. Ela explica ainda: "Um sapo-cururu desse tamanho come qualquer coisa que caiba em sua boca, e isso inclui insetos, répteis e pequenos mamíferos".

Em comunicado, o Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland informou que o sapo, que pesa 2,7 kg, pode quebrar o recorde de modelo mais pesado já encontrado.

A instituição informou também que o corpo empalhado poderá ser levado para um museu da região.

Essa espécie de sapo foi levada para Queensland em 1935, para auxiliar no controle de uma praga de besouros que estava acontecendo. Porém, essa iniciativa teve algumas consequências devastadoras para outras espécies.

