Rússia lança ataque contra Kharkiv e outras localidades da Ucrânia

A Rússia lançou um ataque de larga escala com o uso de drones contra a Ucrânia na madrugada desta quarta-feira, 11. A ofensiva matou duas pessoas e feriu outras 60, segundo autoridades locais.

O ataque se concentrou em Kharkiv, no nordeste do país, onde 17 drones atingiram dois bairros residenciais, segundo o prefeito da cidade, Ihor Terekhov. Outras localidades também foram bombardeadas.

Bombeiros, equipes de resgate e voluntários passaram a noite no combate a focos de incêndio e no socorro às vítimas. Fonte: Associated Press.