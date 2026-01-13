Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rússia e Ucrânia trocam novos ataques, enquanto esforços para cessar-fogo se mantêm

Estadão Conteúdo

A Rússia disparou quase 300 drones, 18 mísseis balísticos e sete mísseis de cruzeiro em oito regiões na Ucrânia, sendo o segundo grande bombardeio em quatro dias, visando novamente a rede elétrica, enquanto se mantém os esforços de paz liderados pelos EUA, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, nesta terça-feira.

Um ataque na região nordeste de Kharkiv matou quatro pessoas em um depósito de correio, e várias centenas de milhares de residências ficaram sem energia na região de Kiev, disse Zelenski. Na cidade sulista de Odesa, seis pessoas ficaram feridas na ofensiva, segundo o chefe da administração militar regional, Oleh Kiper. Os ataques danificaram a infraestrutura de energia, um hospital, um jardim de infância, uma instalação educacional e vários edifícios residenciais.

Zelenski disse que a Ucrânia está contando com entregas mais rápidas dos sistemas de defesa aérea acordados pelos EUA e Europa, bem como novas promessas de ajuda, para enfrentar o último ataque da Rússia.

Também durante a noite, as defesas aéreas da Rússia derrubaram 11 drones ucranianos, disse o Ministério da Defesa russo. Sete teriam sido destruídos sobre a região russa de Rostov, onde o governador Yuri Slyusar confirmou um ataque à cidade costeira de Taganrog, em uma instalação de fabricação de drones. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rússia

Ucrânia

guerra

ataques
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

entenda

Joesley tentou convencer Maduro a deixar poder e se exilar na Turquia, diz jornal dos EUA

Caso tivesse optado por deixar o poder, o ditador poderia se exilar na Turquia, livre de quaisquer acusações na Justiça dos Estados Unidos.

12.01.26 13h12

Mulheres desafiam regime do Irã queimando foto do líder supremo em protesto simbólico

12.01.26 11h13

MUNDO

Papa Leão XIV recebe María Corina Machado, líder da oposição Venezuelana, em audiência no Vaticano

Até o momento, nenhum detalhe adicional sobre o encontro, que já constava na agenda oficial do pontífice, foi informado.

12.01.26 10h33

Trump diz que o Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças

12.01.26 7h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa

06.01.26 8h20

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda