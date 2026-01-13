Rússia e Ucrânia trocam novos ataques, enquanto esforços para cessar-fogo se mantêm

A Rússia disparou quase 300 drones, 18 mísseis balísticos e sete mísseis de cruzeiro em oito regiões na Ucrânia, sendo o segundo grande bombardeio em quatro dias, visando novamente a rede elétrica, enquanto se mantém os esforços de paz liderados pelos EUA, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, nesta terça-feira.

Um ataque na região nordeste de Kharkiv matou quatro pessoas em um depósito de correio, e várias centenas de milhares de residências ficaram sem energia na região de Kiev, disse Zelenski. Na cidade sulista de Odesa, seis pessoas ficaram feridas na ofensiva, segundo o chefe da administração militar regional, Oleh Kiper. Os ataques danificaram a infraestrutura de energia, um hospital, um jardim de infância, uma instalação educacional e vários edifícios residenciais.

Zelenski disse que a Ucrânia está contando com entregas mais rápidas dos sistemas de defesa aérea acordados pelos EUA e Europa, bem como novas promessas de ajuda, para enfrentar o último ataque da Rússia.

Também durante a noite, as defesas aéreas da Rússia derrubaram 11 drones ucranianos, disse o Ministério da Defesa russo. Sete teriam sido destruídos sobre a região russa de Rostov, onde o governador Yuri Slyusar confirmou um ataque à cidade costeira de Taganrog, em uma instalação de fabricação de drones. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.