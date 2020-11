Rússia diz que sua vacina contra Covid-19 é 92% eficaz

A vacina russa Sputnik V é 92% eficaz para proteger as pessoas da Covid-19, de acordo com resultados provisórios de testes, disse o fundo soberano do país nesta quarta-feira, enquanto Moscou corre para acompanhar o ritmo de farmacêuticas ocidentais na corrida por uma vacina.

A leva de resultados iniciais é somente a segunda de um teste de estágio avançado com humanos a ser publicada em meio ao esforço global para produzir vacinas que consigam deter uma pandemia que já matou mais de 1,2 milhão de pessoas e devastou a economia mundial.

Os resultados se baseiam em dados dos 16 mil primeiros participantes do teste a receberem as duas aplicações da vacina de duas doses, informou o Fundo Russo de Investimento Direto(RDIF), que está apoiando seu desenvolvimento e a divulgando globalmente.

"Estamos mostrando, com base nos dados, que temos uma vacina muito eficaz", disse o chefe do RDIF, Kirill Dmitriev, acrescentando que é o tipo de notícia sobre a qual os desenvolvedores de vacina conversarão um dia com os netos.

A análise foi realizada depois que 20 participantes do teste desenvolveram Covid-19 e examinou quantos receberam a vacina na comparação com os que receberam um placebo.

A cifra é consideravelmente mais baixa do que as 94 infecções do teste de uma vacina sendo desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. Para confirmar o índice de eficácia, a Pfizer disse que continuará seu teste até haver 164 casos de Covid-19.

O RDIF disse que o teste russo continuará durante seis meses e que dados do estudo também serão publicados em um periódico científico internacional destacado depois de serem revisados pela comunidade científica.

As ações europeias e os mercados de futuros norte-americanos ampliaram os ganhos ligeiramente após o anúncio da Rússia.

Este veio logo depois de resultados publicados na segunda-feira pela Pfizer e pela BioNTech, que disseram que sua vacina é mais de 90% eficaz.

Os resultados russos são mais um impulso a outras vacinas contra Covid-19 atualmente em desenvolvimento e uma prova de conceito de que a doença pode ser detida através da vacinação.

Mas especialistas disseram que o conhecimento a respeito do projeto e do protocolo do teste russo é escasso, o que torna difícil interpretar as cifras divulgadas nesta quarta-feira.