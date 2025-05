Rússia classifica Anistia Internacional como 'organização indesejável'

As autoridades russas classificaram, nesta segunda-feira, 19, a Anistia Internacional como uma "organização indesejável", status que, de acordo com uma lei de 2015, torna crime qualquer envolvimento com essas entidades. A decisão, anunciada pelo Escritório do procurador-geral da Rússia em comunicado online, é mais um capítulo na intensa repressão contra críticos do Kremlin, jornalistas e ativistas, que se agravou de forma inédita após a invasão da Ucrânia por Moscou, em fevereiro de 2022.

Com essa designação, o grupo internacional de direitos humanos deve interromper todas as suas atividades no país, e quem cooperar ou apoiar a organização pode ser processado criminalmente.

Atualmente, a lista russa de "organizações indesejáveis" inclui 223 entidades, entre elas importantes veículos independentes de imprensa e grupos de direitos humanos.

Fundada em 1961, a Anistia Internacional documenta e denuncia violações de direitos humanos ao redor do mundo e faz campanhas pela libertação de pessoas consideradas presas injustamente.

A organização tem publicado relatórios sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, acusando Moscou de crimes contra a humanidade, além de criticar a repressão do Kremlin a dissidentes, que nos últimos anos atingiu milhares de pessoas.

No comunicado divulgado nesta segunda-feira, o procurador-geral russo acusou o grupo de promover "projetos russofóbicos" e atividades voltadas para o "isolamento político e econômico" da Rússia.

Até o momento, a Anistia Internacional não se pronunciou sobre a decisão. Fonte: Dow Jones Newswires.