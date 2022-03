Rússia anuncia cessar-fogo temporário para esta terça-feira (8) na Ucrânia

A Rússia anunciou um cessar-fogo para às 10h (horário local) desta terça-feira, 8, em várias cidades ucranianas para a evacuação de civis, por meio de corredores humanitários. "A Federação Russa anuncia um cessar-fogo a partir das 10h, horário de Moscou (04h00 de Brasília) de 8 de março" para a evacuação de civis de Kiev, bem como das cidades de Sumy, Kharkiv, Chernigov e Mariupol, informou a célula do Ministério da Defesa russo responsável pelas operações humanitárias na Ucrânia.

Em discurso na televisão por ocasião das festividades de 8 de março, Putin também anunciou que não enviará recrutas ou reservistas para lutar na Ucrânia e garantiu que a guerra naquele país estava sendo travada por "profissionais" que cumprem "objetivos estabelecidos".

Horas antes do anúncio russo, a Ucrânia havia destacado alguns "resultados positivos" nas conversas sobre a implementação de corredores humanitários, embora Moscou tenha dito que as "expectativas" não foram atendidas.

O exército russo anunciou mais cedo a suspensão temporária dos ataques em algumas regiões "com fins humanitários" e a abertura de corredores para retirar os civis de Kiev, Kharkiv, do porto cercado de Mariupol e da localidade de Sumy, perto da fronteira com a Rússia.

Metade dos corredores, porém, segue em direção à Rússia e Belarus, e o governo ucraniano rejeitou a proposta. "Não é uma opção aceitável", disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereschuk.

Por sua vez, o representante russo nas negociações acusou a Ucrânia de impedir a evacuação de civis das zonas de combate e de "usar [civis] direta e indiretamente até mesmo como escudos humanos, o que é claramente um crime de guerra".