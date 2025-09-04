RFK Jr. é questionado no Senado dos EUA por semear dúvidas sobre vacinas e demissões do CDC

Uma audiência contenciosa de três horas entre senadores dos EUA e Robert Kennedy Jr. se transformou em várias discussões acaloradas nesta quinta-feira, 4, enquanto o secretário de Saúde do país defendia-se de acusações sobre mudanças abrangentes que ele fez em vacinas, políticas de saúde e liderança.

A audiência de supervisão no Comitê de Finanças do Senado foi uma oportunidade para os senadores buscarem respostas de Kennedy Jr. sobre recentes saídas de destaque nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), a nomeação de críticos de vacinas para um comitê consultivo federal influente e mudanças nas recomendações de imunizantes contra a covid-19 que dificultarão para muitos americanos obterem as doses.

Tanto democratas quanto republicanos partiram para o ataque. Eles questionaram se ele manteria sua promessa anterior de não bloquear vacinas para americanos que as quisessem. Kennedy Jr. rejeitou esses argumentos, mas também semeou dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado