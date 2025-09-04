Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

RFK Jr. é questionado no Senado dos EUA por semear dúvidas sobre vacinas e demissões do CDC

Estadão Conteúdo

Uma audiência contenciosa de três horas entre senadores dos EUA e Robert Kennedy Jr. se transformou em várias discussões acaloradas nesta quinta-feira, 4, enquanto o secretário de Saúde do país defendia-se de acusações sobre mudanças abrangentes que ele fez em vacinas, políticas de saúde e liderança.

A audiência de supervisão no Comitê de Finanças do Senado foi uma oportunidade para os senadores buscarem respostas de Kennedy Jr. sobre recentes saídas de destaque nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), a nomeação de críticos de vacinas para um comitê consultivo federal influente e mudanças nas recomendações de imunizantes contra a covid-19 que dificultarão para muitos americanos obterem as doses.

Tanto democratas quanto republicanos partiram para o ataque. Eles questionaram se ele manteria sua promessa anterior de não bloquear vacinas para americanos que as quisessem. Kennedy Jr. rejeitou esses argumentos, mas também semeou dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Saúde

CDC

Robert Kennedy Jr

Senado

questionamentos
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Macron diz que 26 países enviarão tropas à Ucrânia após cessar-fogo; coalizão cobra EUA

04.09.25 16h42

Xi Jinping e Kim Jong Un prometem cooperação aprimorada durante reunião em Pequim

04.09.25 15h23

Distrito de Columbia desafia na Justiça envio da Guarda Nacional por Trump a Washington

04.09.25 15h12

Evento sobre 2º guerra visou lembrar história e fortalecer relações diplomáticas, afirma China

04.09.25 15h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda