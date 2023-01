Relógio do Juízo Final: entenda a funcionalidade do dispositivo que está há 90 segundo do epocalipse

Um dos assuntos mais comentados na internet, nesta quarta-feira (24), é o “Relógio do Juízo Final”. Isso porque o mundo se aproximou da beira de um atentado nuclear, com a guerra entre Ucrânia e a Rússia, e chegou a ficar a 90 segundos de um apocalipse, sendo o mais crítico desde o início das medições. O dispositivo é simbólico e foi criado por pesquisadores em 1947, pela União Atômica Internacional (UAI), e teve participação do físico Albert Einstein.

A atualização dos dados foram divulgados agora no começo do ano. A posição dos ponteiros reflete os fatos dos 12 meses anteriores. Em 2020 e 2021, estava equilibrado em 100 segundos para a meia-noite, com as tensões internacionais, à pandemia de Covid-19 e até à política para a Amazônia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estamos vivendo em uma época de perigo sem precedentes e o Relógio do Juízo Final reflete essa realidade. 90 segundos para a meia-noite é o mais próximo que o Relógio já foi definido para a meia-noite e é uma decisão que nossos especialistas não tomam de ânimo leve. O governo dos EUA, seus aliados da OTAN e a Ucrânia têm uma infinidade de canais de diálogo; exortamos os líderes a explorar todos eles em toda a sua capacidade para voltar no tempo", afirmou a presidente do Boletim, Rachel Bronson.

VEJA MAIS

Mas afinal, como funciona o ‘Relógio do Juízo Final’?

O Relógio do Juízo Final foi originalmente definido tendo 100 minutos até meia-noite, sendo esta uma representação de destruição total. Desde então, a União Atômica Internacional atualiza regularmente a posição do ponteiro do relógio com base em eventos políticos e científicos que ameaçam, como o desenvolvimento de novas armas e sofrimento internacional. A posição do ponteiro do relógio é determinada por um painel de especialistas, composto por cientistas, líderes mundiais e outras pessoas que são especialistas na matéria.

Mas vai haver o epocalipse?

O apocalipse é uma representação simbólica de uma possível catástrofe entre guerras. Serve para chamar atenção para o público e líderes mundiais sobre a necessidade de se trabalhar para reduzir a ameaça nuclear. O relógio é um vulcão de que, enquanto as armas energéticas podem fornecer uma sensação de segurança, elas também trazem riscos para a humanidade.

Quem define os ponteiros do Relógio do Juízo Final?

A hora do Relógio do Juízo Final é definida pelo Conselho de Ciência e Segurança do Boletim dos Cientistas Atômicos com o apoio do Conselho de Patrocinadores do Boletim, que inclui 10 ganhadores do Prêmio Nobel. Anteriormente, o Relógio do Juízo Final era definido em 100 segundos para a meia-noite desde 2020.