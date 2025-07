Relembre casos de acidentes graves envolvendo estudantes do Pará

Um trágico acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (16/07) deixou ao menos cinco mortos e dezenas de feridos na BR-153, no município de Porangatu, em Goiás. A colisão envolveu uma carreta e um ônibus que transportava estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) a caminho do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia. No entanto, esse não é o primeiro acidente de grande repercussão envolvendo estudantes paraenses em rodovias do país.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o primeiro dos dois ônibus do comboio que levava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. Ao todo, 75 pessoas foram impactadas direta ou indiretamente pela colisão. Relembre a seguir três acidentes semelhantes que marcaram o Pará.

VEJA MAIS

Julho de 2012: acidente com ônibus que matou 10 estudantes paraenses no Paraná

Um dos acidentes que mais marcou esse histórico trágico aconteceu em julho de 2012, na rodovia estadual PR-090, entre Ventania e Piraí do Sul, na região central do Paraná. Curiosamente, o acidente ocorreu na mesma data do atual. Na manhã do dia 16 de julho, um ônibus executivo com 52 passageiros e dois motoristas seguia em comboio com outros dois veículos, saindo de Belém (PA) rumo a Curitiba (PR). Os estudantes viajavam para participar de um congresso de informática na capital paranaense.

Dez passageiros morrem em acidente com ônibus que capotou no Paraná, em 2012. (Reprodução/RPC TV)

Por volta das 7h, o motorista do ônibus perdeu o controle em uma curva, colidiu com um caminhão que invadiu a pista contrária, derrapou e caiu parcialmente em uma ribanceira no km 155 da PR-090 — a cerca de 200 km de Curitiba e 90 km de Ponta Grossa. O acidente também teve repercussão nacional.

O acidente deixou 10 mortos e 29 feridos. As vítimas fatais foram identificadas como:

Ariane dos Santos Sinimbu;

Bruno Azevedo Amaral;

Darlyce de Lima Cavalcante;

Felipe José Barros Amin;

Ivana Dias Rosa;

Leonardo Lopes Couto;

Renato Iori da Conceição;

Sivaldo Miranda do Nascimento Júnior;

Thamirys dos Santos Oliveira;

Wilson Louzeiro Evangelista.

Junho de 2025: acidente com ônibus escolar na PA-125

No dia 16 de junho de 2025, um ônibus que transportava cerca de 40 estudantes do município de Ipixuna do Pará para o campus do Instituto Federal do Pará (IFPA), em Paragominas, se envolveu em um acidente com um caminhão na rodovia PA-125.

A imagem mostra o ônibus com a frente destruída após a colisão com a carreta. (Reprodução/Redes Sociais)

De acordo com informações da Defesa Civil e da Secretaria de Educação de Ipixuna, 18 estudantes ficaram feridos com a colisão, sendo nove com lesões graves. Seis desses alunos foram levados ao Hospital Regional de Paragominas, enquanto outros três receberam atendimento em hospital particular. Outros nove alunos, com ferimentos leves, foram atendidos e liberados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas.

Segundo o IFPA, nenhum dos feridos correu risco de morte. O ônibus envolvido no acidente era de responsabilidade da Prefeitura de Ipixuna do Pará, que realiza o transporte escolar no município.

Maio de 2024: acidente fatal deixa estudantes e servidores mortos em Tucuruí

Em 26 de maio de 2024, um ônibus do IFPA, que transportava alunos e servidores dos campus de Castanhal e Vigia, colidiu contra o muro do túnel das eclusas da hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Pará.

O ônibus transportava servidores e alunos do IFPA de Castanhal e Vigia para Tucuruí, onde seriam realizados os Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024). (Imagens cedidas por Paco Martins)

O ônibus tombou para fora da pista, na rotatória próxima ao túnel da barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O veículo descia uma ribanceira quando perdeu o controle, resultando na morte de cinco pessoas. As vítimas foram identificadas como:

Amanda Cristiane da Silva Rocha, professora de Informática do campus Vigia;

Edinaldo Meireles, motorista do campus Castanhal;

Suany Couto Teixeira Nunes, professora do curso de Agropecuária, Floresta e Meio Ambiente;

Walkelly Oliveira, servidora do IFPA;

Um estudante de 16 anos, que teve o nome preservado.

O ônibus transportava cerca de 40 pessoas para participar dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024). O caso causou grande comoção no Estado, com diversas homenagens às vítimas.

Sobre o acidente com ônibus da UFPA em Goiás

O grave acidente ocorreu por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira (16/07), na BR-153, em Porangatu (GO), e envolveu uma carreta e dois ônibus que transportavam estudantes da UFPA. Os coletivos seguiam em comboio para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia, que usou as redes sociais para lamentar o ocorrido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus, que transportava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus foi atingido lateralmente, mas ninguém ficou ferido.

O impacto provocou a morte de cinco pessoas: três estudantes, o motorista do coletivo da UFPA e o condutor da carreta. Um passageiro da carreta foi resgatado em estado grave. Outros passageiros sofreram ferimentos de diferentes gravidades. Ao todo, 75 pessoas foram afetadas pela colisão.

Estudantes reunidos antes do acidente. (Reprodução/Redes sociais)

A BR-153 ficou totalmente interditada entre 4h10 e 9h da manhã. O tráfego foi liberado parcialmente com sistema de “pare e siga” e normalizado ao longo da manhã.

Vítimas fatais identificadas

Welfesom Campos Alves (estudante de Produção e Multimídia);

Leandro Souza Dias (estudante de Farmácia);

Ana Letícia Araújo Cordeiro (estudante de Pedagogia);

Ademilson Militão (motorista da UFPA);

Condutor da carreta envolvida (não identificado).

A UFPA decretou luto oficial de três dias e criou um comitê emergencial com representantes da Reitoria, Pró-Reitorias, Fundação de Amparo à Pesquisa, Assessoria de Comunicação e Prefeitura Multicampi. A universidade está prestando apoio às famílias das vítimas e acompanhando o atendimento aos feridos.