Rainha Elizabeth testa positivo para covid-19

O Palácio de Buckingham informou, neste domingo (20), que a rainha Elizabeth II, de 95 anos, testou positivo para a covid-19. “Sua Majestade está com sintomas leves de resfriado, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana. Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas”, afirmou.

Também este mês, o filho mais velho da rainha, príncipe Charles, havia testado positivo para covid-19 pela segunda vez. Em seguida, Camilla, sua esposa, também foi confirmada com o coronavírus.

A saúde da rainha está sob os holofotes desde que ela passou uma noite no hospital em outubro passado por uma doença não especificada e depois foi aconselhada por seus médicos a descansar. Elizabeth II foi a primeira monarca britânica a celebrar um Jubileu de Platina, completando 70 anos como soberana.

Os casos de Covid-19 no Reino Unido tiveram um aumento significativo nas últimas semanas de 2021 e nas primeiras de 2022, principalmente devido à chegada da nova e mais contagiosa variante Ômicron.