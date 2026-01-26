Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Quem é o brasileiro que assumiu presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Estadão Conteúdo

O jurista brasileiro Rodrigo Mudrovitsch tomou posse nesta segunda-feira, 26, como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica.

Advogado e professor, Rodrigo Mudrovitsch é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo.

Segundo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Mudrovitsch leciona temas ligados à Constituição, direitos fundamentais e direitos humanos no IDP.

Atualmente, ele integra a Comissão de Juristas do Senado responsável pela atualização do Código Civil, na qual é relator da Parte Geral. Também atuou em comissões da Câmara dos Deputados voltadas à sistematização do processo constitucional e à elaboração da nova Lei de Improbidade Administrativa.

Mudrovitsch foi eleito para comandar a Corte Interamericana de Direitos Humanos em novembro do ano passado. O jurista foi eleito em votação secreta entre os magistrados do tribunal.

Ele é o terceiro brasileiro a ocupar a presidência do tribunal, ligado à Organização dos Estados Americanos (OEA). A chilena Patricia Pérez Goldberg foi eleita vice-presidente. O mandato do presidente e da vice-presidente se encerrará em 31 de dezembro de 2027.

Integrante do tribunal desde 2022, Mudrovitsch assumiu o posto aos 36 anos e foi um dos mais jovens juízes da Corte. Em novembro de 2023, foi eleito vice-presidente.

No ano passado, Mudrovitsch completou três anos como juiz e um ano como vice-presidente. Nesse período, proferiu 31 votos em casos de promoção e proteção dos direitos humanos.

O tribunal é responsável por julgar violações graves cometidas por países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, participa da abertura do ano judicial e da posse na nova junta diretiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José da Costa Rica.

Além de Fachin, a cerimônia de posse contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Mudrovitsch afirmou em seu discurso de posse que "temos assistido à ascensão de uma Ordem Internacional" com base no unilateralismo.

"Temos assistido, com apreensão, à ascensão de uma Ordem Internacional em que ganha proeminência, em diferentes partes do mundo, o unilateralismo. A paz e a democracia, contudo, só podem ser edificadas de maneira consistente e duradoura quando alicerçadas no respeito aos direitos humanos e ao direito internacional", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DIREITOS HUMANOS

CORTE INTERAMERICANA

RODRIGO MUDROVITSCH

POSSE

PERFIL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

diplomacia

Lula conversou com Trump nesta 2ª feira e apresentou sugestão sobre Conselho de Paz

No diálogo, Lula apresentou a Trump a proposta para que o Conselho de Paz sugerido pelo norte-americano se limite à questão de Gaza e preveja um assento para a Palestina

26.01.26 14h24

EUA: Clinton critica atuação do ice e diz que mortes em Minneapolis ameaçam liberdades civis

26.01.26 11h12

Rodrigo Mudrovitsch toma posse como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

26.01.26 10h42

Tempestade de inverno histórica deixa pelo menos 10 mortos nos EUA

26.01.26 10h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda