'Que a maré azul liberte todas as Américas', diz Flávio Bolsonaro após encontro com Milei

O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), disse que o presidente da Argentina, Javier Milei, é "um exemplo para o mundo", ao comentar uma foto divulgada nesta segunda-feira, 29, junto ao chefe do Poder Executivo argentino.

Segundo a sua assessoria, Flávio teve uma reunião com Milei na manhã desta segunda, na residência presidencial do país. Flávio cumpre agenda na Argentina como convidado de honra do jantar de encerramento da Latin America Chairmans Conference, em Buenos Aires. O evento ocorre nesta noite, onde Milei também estará presente.

O presidente da Argentina publicou as fotos em suas redes sociais. "A onda azul está chegando ao Brasil", escreveu Milei. Flávio compartilhou a postagem. "Obrigado por todo o carinho e consideração! Milei é um exemplo para o mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas", escreveu o pré-candidato do PL.

O senador acrescentou: "Muito em breve, a onda azul também chegará ao Brasil! Se na Argentina teve motosserra, no Brasil terá tesouraço nos impostos, na burocracia e na corrupção! Obrigado, presidente Milei".

De acordo com a assessoria, Flávio reforçou na reunião com Milei "a importância da vitória dos partidos de direita nas eleições da América do Sul, em um movimento que representa um basta aos governos de esquerda".

A assessoria relatou também que Flávio disse a Milei que "a eleição brasileira de outubro será a última peça que falta no mapa da direita no continente". O encontro durou cerca de uma hora. Os dois aparecem lado a lado em duas fotos e fazem sinal de "joinha" para a câmera.