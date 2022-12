Quando Bento XVI renunciou ao cargo de papa?

Há pouco menos de 10 anos, Bento XVI renunciou ao cargo de Papa. No dia 28 de fevereiro de 2013, ele deixou de ser o marior governante da igreja católica e se se transformou em papa emérito. Mas porque ele tomou essa decisão? O alemão Joseph Ratzinger, que morreu hoje (31/12), aos 95 anos, foi o primeiro Papa da história a renunciar alegando falta de “ânimo” para governar.

O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo ao apresentar a sua renúncia, em latim, durante uma reunião rotineira com os cardeais presentes em Roma. Na época, com 85 anos, ele explicou que deixava o cargo por falta de forças na mente e no corpo:

“No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, seja do corpo, seja do ânimo, vigor que, nos últimos meses, em mim diminuiu, de modo tal a ter que reconhecer minha incapacidade de administrar bem o ministério a mim confiado.”

Muito se falou sobre essa decisão, já que o ultimo papa que renunciou foi Gregório XII, há 600 anos. A diferença entre eles, e os demais papas que renunciaram, é que Bento XVI deixou o cargo de forma consciente e voluntária.

Diferentemente dos demais, e por escolha própria, Bento XVI tornou-se o primeiro Papa Emérito da história, já que continuou se vestindo de branco e não renunciou à confortável vida no Vaticano, protegida de holofotes e multidões.