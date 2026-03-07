Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Qatar Airways e Emirates retomam operações com voos de repatriação

Estadão Conteúdo

A Qatar Airways e a Emirates, duas das principais companhias aéreas do Oriente Médio, informaram neste sábado, 7, a retomada das operações na região, apesar do avanço no conflito entre os EUA e o Irã.

Em comunicado, a Qatar Airways afirmou que, após receber a autorização temporária da Autoridade de Aviação Civil do Catar de que há um corredor operacional seguro, retomará os voos de repatriação ainda hoje, partindo do Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, para os seguintes aeroportos: Londres (LHR), Paris (CDG), Madri (MAD), Roma (FCO) e Frankfurt (FRA).

"A prioridade nesses voos foi dada a passageiros retidos com famílias, passageiros idosos e aqueles com necessidades médicas urgentes e viagens por motivos humanitários", informou, ao mencionar que os voos não constituem uma confirmação da retomada das operações comerciais regulares.

A Emirates, por sua vez, publicou no X que passageiros com reservas confirmadas para voos hoje podem se dirigir ao aeroporto. "A Emirates continua monitorando a situação e ajustará sua programação operacional de acordo com os desdobramentos. A segurança de nossos passageiros e tripulantes é nossa maior prioridade e não será comprometida", escreveu.

As medidas de retomada das operações acontecem pouco depois de as atividades no Aeroporto Internacional do Dubai (DXB) terem sido temporariamente suspensas. Um comunicado do governo não apresentou uma justificativa para a suspensão, que ocorreu após passageiros terem ouvido um estrondo alto enquanto se abrigavam. (*COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/VOOS/RETOMADA/QATAR AIRWAYS/EMIRATES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Qatar Airways e Emirates retomam operações com voos de repatriação

07.03.26 11h42

Israel faz nova onda de ataques contra Líbano e mira instalações militares do Hezbollah

07.03.26 11h27

GUERRA

Israel divulga vídeo que simula bunker de Ali Khamenei após ataques de EUA e Israel no Irã; veja

Exército israelense afirma que estrutura subterrânea em Teerã foi alvo de bombardeio com cerca de 50 caças; conflito com Irã já dura sete dias

07.03.26 11h19

Trump diz que Irã de 'perdedor do Oriente Médio' e que país 'será atingido com muita força'

07.03.26 10h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda