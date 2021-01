Preenchimento dá errado e jovem desabafa: ‘Bênção ter de usar máscara’

Louise Smith, inglesa de 25 anos, submeteu-se a um procedimento de preenchimento labial em um salão de beleza do bairro. Mas a intervenção teve consequências esteticamente desastrosas.

A jovem usou as redes sociais mostrando os lábios inchados e tortos após o tratamento feito em dezembro do ano passado. “Eu sabia desde a primeira vez que vi os lábios que o inchaço diminuiria em um ou dois dias, era o nervosismo que me incomodava”, declarou.

As três fases do processo (Reprodução / Redes sociais)

“Quando eles desincharam, entretanto, não me senti nem um pouco melhor. Eles ficaram irregulares”, lamentou.

Louise pagou aproximadamente R$ 590 pelo procedimento. Ela relatou que, durante o procedimento, a dor quase a fez desmaiar.

“O preenchimento me pareceu barato, mas decidi realizá-lo mesmo assim porque a profissional garantiu ter experiência”, relatou.

“Foi perturbador olhar no espelho. Parecia que eu tinha levado um soco no rosto. Tem sido uma bênção precisar usar máscaras para sair de casa [devido à pandemia do novo coronavírus]”, disse Louise.

Ela decidiu expor o caso para alertar sobre a necessidade procurar bons profissionais para fazer procedimentos do tipo.