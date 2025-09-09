Capa Jornal Amazônia
Portal 9/9: entenda por que ele é mais poderoso este ano, como se conectar e quando será o próximo

A abertura do portal energético nesta terça (9) marca um dos momentos mais intensos da numerologia em 2025. Veja como aproveitar a energia

Hannah Franco
fonte

O que é o Portal 9/9/9, por que ele é tão especial em 2025 e quando será o próximo. (Canva)

Nesta terça-feira (9), o chamado Portal 9/9/9 se abriu e com ele, trazendo uma das energias mais intensas de 2025. O fenômeno acontece todo ano no dia 9 de setembro, mas neste ano teve um significado ainda maior: estamos, pois o ano também soma 9 na numerologia (2+0+2+5 = 9), o que cria um alinhamento triplo.

De acordo com a numerologia, o número 9 representa o fim de um ciclo, o encerramento de uma jornada e o início de algo novo, mais alinhado com quem a pessoa realmente é. Por isso, o Portal 9/9/9 é visto como um momento de limpeza energética, transformação interior e expansão da consciência.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Confira 5 dicas de como conquistar uma mulher do signo de Virgem]]

image Portal 9/9: saiba o que é, o que significa e confira dicas para aproveitar as energias nesse período
O portal se abre hoje no dia 9 de setembro de 2025

O que é o Portal 9/9 na numerologia?

O Portal 9/9 ocorre todos os anos no dia 9 de setembro (09/09), simbolizando o número 9 em repetição. Em 2025, a força do portal se potencializa ainda mais porque o ano também soma 9 (2+0+2+5 = 9). É o que os numerólogos chamam de "tríplice 9" ou "9/9/9", algo raro e extremamente poderoso dentro dos ciclos numerológicos.

Segundo especialistas, o número 9 está ligado a:

  • Encerramento de ciclos
  • Desapego de padrões e relações desgastadas
  • Compaixão, altruísmo e espiritualidade
  • Transição para um novo nível de consciência

Além da força numerológica, o Portal 9/9 de 2025 acontece logo após um Eclipse Lunar no signo de Peixes, previsto para o dia 7 de setembro. Peixes é associado à espiritualidade, sensibilidade e intuição — características que se somam ao simbolismo do número 9.

Lua Cheia em Peixes: favorece a introspecção e a liberação emocional;

Sol em Virgem: período ideal para organização, limpeza e foco interior;

Influência de Júpiter: planeta da expansão e fé, que impulsiona mudanças positivas.

Quando será o próximo Portal 9/9?

O próximo Portal 9/9 acontece na quarta-feira, 9 de setembro de 2026. A data segue sendo significativa por conta da repetição do número 9 (dia e mês), mas não terá a mesma potência que o de 2025, pois 2026 será um Ano 1 na numerologia (2+0+2+6 = 1) — início de um novo ciclo de nove anos.

O próximo ano que soma 9 na numerologia será 2034: 2 + 0 + 3 + 4 = 9

Ou seja, o próximo Portal 9/9/9 — com dia, mês e ano 9 — acontecerá em 9 de setembro de 2034, em um sábado. Até lá, todos os anos em 9 de setembro continuarão marcando o Portal 9/9, mas sem o reforço energético completo de um Ano 9.

Ainda dá tempo de se conectar com a energia do portal?

Sim. Segundo a espiritualidade, os efeitos do portal 9/9 não se encerram imediatamente. A energia costuma permanecer ativa por alguns dias, especialmente para quem realiza rituais de encerramento, meditação ou práticas de introspecção até o final da semana.

Dica: Aproveite os próximos dias para refletir sobre o que você deseja deixar no passado e o que quer manifestar para o novo ciclo. Rituais como banhos de ervas, defumações, orações e escrita terapêutica ainda podem ser realizados.

Como aproveitar a energia do Portal 9/9?

A abertura do Portal 9/9 é considerada por muitos como uma oportunidade de renovação interior. A seguir, veja algumas práticas simples que ajudam a se conectar com essa energia:

Reflexão e escrita

Faça um momento de introspecção. Anote em um papel tudo o que deseja encerrar em sua vida — hábitos, relações, padrões negativos. Depois, queime esse papel de forma segura, simbolizando a transmutação do que já não serve mais.

Limpeza energética

Banhos de ervas (como alecrim, artemísia e rosa branca) e defumações com sálvia ou palo santo ajudam a purificar a energia pessoal e dos ambientes.

Meditação ou oração

Reserve um tempo para meditar, rezar ou simplesmente silenciar e escutar a sua intuição. Conectar-se com o que há de mais profundo em si pode trazer clareza para os próximos passos.

Prática da compaixão

Doe algo, ofereça ajuda, ouça alguém. O número 9 também representa o altruísmo e o serviço ao coletivo. Pequenos gestos fortalecem a conexão com a energia do portal.

