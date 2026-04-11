Porta-voz do Irã critica mídia dos EUA e ameaças a negociadores

Em uma publicação nas redes sociais, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, tece críticas à mídia americana. "Enquanto autoridades americanas acusam o Irã de falta de boa-fé e de praticar extorsão, elementos dentro da esfera política dos EUA recomendam abertamente o assassinato de negociadores iranianos, caso as negociações fracassem", afirmou.

Na publicação, Baghaei faz referência a um artigo de opinião publicado pelo The Washington Post, no qual o autor afirma que os líderes do Irã "precisam entender que suas vidas dependem literalmente de se chegar a um acordo que agrade a Trump".

"Isso não seria, na prática, uma estratégia política", questiona Baghaei.