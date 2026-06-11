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Peru: Keiko Fujimori retoma a liderança na disputa pela presidência com 98% dos votos apurados

Estadão Conteúdo

A conservadora Keiko Fujimori retomou a liderança na apuração do segundo turno das eleições presidenciais do Peru na noite da quarta-feira, 10, com 98% das urnas já contabilizadas.

Fujimori, do partido Força Popular, somava 50,001% dos votos, enquanto o esquerdista Roberto Sánchez, da coalizão Juntos pelo Peru, tinha 49,999%, segundo a contagem preliminar do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), responsável pleito realizado no domingo, 7.

Fujimori saiu na frente na apuração, mas levou uma virada do rival. Com a chegada dos votos do exterior ao Peru, no entanto, a candidata voltou a se recuperar. A vantagem de Fujimori sobre Sánchez é de pouco mais de 400 votos, em um universo de 27 milhões de eleitores.

O resultado final ainda deve demorar semanas para ser confirmado. A apuração do primeiro turno, realizado no dia 12 de abril, terminou mais de um mês depois.

O vencedor do segundo turno tomará posse no dia 28 de julho para um mandato de cinco anos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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