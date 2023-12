Pelo menos 125 pessoas morrem após forte terremoto no noroeste da China

Um forte terremoto atingiu o noroeste da China, nesta segunda-feira (18), matando ao menos 126 pessoas e deixando mais de 700 feridos. O tremor teve início no final da noite, às 23:59 no horário local e muitas vítimas estavam dormindo. Somente em Gansu, 105 pessoas morreram e 397 ficaram feridas. Mais de 4.700 casas foram danificadas na região, segundo autoridades locais.

Na província vizinha de Qinghai, o terremoto provocou a morte de pelo menos mais 13 pessoas e deixou 182 feridas. Na mesma província, há ainda 20 pessoas desaparecidas.

Resgate em temperaturas negativas

Equipes de resgate trabalham em busca de mais sobreviventes, mas as condições são difíceis, por conta das temperaturas abaixo de zero. O tremor também provocou corte no fornecimento de água, eletricidade e sinais de telefones.

Aproximadamente 4 mil bombeiros, policiais e soldados foram enviados para Gansu com mantimentos e tendas, para ajudar no socorro às vítimas.

O presidente chinês Xi Jinping pediu às autoridades que “façam todos os esforços” para procurar sobreviventes e tratar os feridos. Segundo a Xinhua, agência de notícias estatal chinesa, 200 milhões de yuans (US$ 28 milhões) em fundos de ajuda a desastres naturais foi liberado pelo governo do país para as duas províncias atingidas pelo terremoto.