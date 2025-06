Com bandeiras do arco-íris hasteadas, mais de 35 mil pessoas se manifestaram neste sábado, 28, na Parada do Orgulho LGBT+ em Budapeste. A marcha foi proibida pelo governo ultraconservador da Hungria, e se transformou em um desafio ao primeiro-ministro Viktor Orbán. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp