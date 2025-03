Papa Francisco mostra 'boa resposta' ao tratamento hospitalar, diz Vaticano

O Papa Francisco tem apresentado uma "boa resposta" ao tratamento hospitalar para pneumonia dupla, e o estado geral do pontífice está melhorando gradualmente, como informou o Vaticano neste sábado (8). Aos 88 anos, Francisco está internado há mais de três semanas no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma grave infecção respiratória que exigiu ajustes contínuos no tratamento.

De acordo com o boletim, o papa segue sem febre, e seus exames de sangue continuam estáveis. "A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável e, consequentemente, indica uma boa resposta ao tratamento", afirmou a última atualização médica detalhada.

Apesar de os médicos terem observado "uma leve e gradual melhora" na condição geral do pontífice, eles mantêm um prognóstico cauteloso "a fim de garantir que essas melhoras iniciais continuem nos próximos dias".

Francisco não aparece em público desde a internação, a ausência mais prolongada desde o início do papado, há 12 anos. Os médicos não informaram por quanto tempo o tratamento ainda deve continuar.

Especialistas que não fazem parte da equipe médica do papa alertam que a recuperação pode ser longa e desafiadora, considerando sua idade avançada e problemas de saúde preexistentes. Nos últimos dias, o Vaticano tem adotado um tom cautelosamente otimista em suas atualizações, depois que o papa sofreu dois episódios de "insuficiência respiratória aguda" em 3 de março.

Francisco já enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos anos e tem maior predisposição a infecções pulmonares, pois, na juventude, teve pleurisia e precisou remover parte de um pulmão. A pneumonia dupla é uma infecção grave que afeta ambos os pulmões, podendo causar inflamação e cicatrizes que dificultam a respiração.