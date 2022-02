Papa Francisco lembra música de Roberto Carlos em entrevista

Em entrevista ao Canal 3 da emissora estatal RAI, neste domingo (6), o papa Francisco voltou a falar da defesa do meio ambiente, que tem sido um pilar de seu pontificado. Citando uma música do cantor brasileiro Roberto Carlos, em que um menino pergunta ao pai por que o rio não canta mais, e o pai responde que já não existe mais, o líder católico chegou a afirmar, em determinado momento, que cuidar das gerações é um processo de educação em que precisamos nos engaja. As informações são da Agência Brasil.

Ele ainda reiterou alguns dos principais temas de seu papado, condenando gastos excessivos em armamentos, defendendo os direitos dos imigrantes e condenando a rigidez ideológica dos conservadores na Igreja. No que se refere ao meio ambiente, para o papa, despejar plástico em cursos d'água é "criminoso" e tem que acabar se a humanidade quiser salvar o planeta para as gerações futuras.

"Jogar plástico no mar é criminoso. Mata a biodiversidade, mata a Terra, mata tudo", afirmou.

Quanto ao gosto musicial, Papa Francisco respondeu que visita surpresa a uma loja de discos de Roma no mês passado e que gosta principalmente de música clássica, mas também de tango.