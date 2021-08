Papa Francisco faz apelo por vacinação: 'é ato de amor para com os mais frágeis'

O papa Francisco disse hoje (18) que quem se vacina contra a covid-19 demonstra um "ato de amor" para com os mais frágeis.

O chefe da Igreja Católica afirmou que cabe a cada um contribuir para acabar com a pandemia de covid-19, e que essa contribuição começa com a vacinação.

As declarações do papa foram feitas em mensagem dirigida aos representantes da Igreja Católica na América Latina, no momento em que o número de infecções aumenta em países do centro e do sul do Continente Americano.

Papa Francisco durante audiência geral semanal realizada no Vaticano (Gregorio Borgia/Associated Press/Estadão Conteúdo GREGORIO BORGIA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Vacinem-se! É o slogan lançado pelo papa, numa campanha que junta arcebispos e cardeais do Continente Americano com a mensagem de que as vacinas são seguras e uma ferramenta fundamental para conter o avanço do novo coronavírus.