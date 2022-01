Papa Francisco expressa apoio a vítimas de enchentes no Brasil

O Papa Francisco expressou seu apoio, neste domingo, às pessoas afetadas por enchentes causadas por fortes chuvas em diversas regiões do Brasil nas últimas semanas, durante a tradicional mensagem dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Expresso minha proximidade com as pessoas atingidas pelas fortes chuvas e inundações em várias regiões do Brasil nas últimas semanas", disse Francisco em uma aparição de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a praça.

"Rezo em particular pelas vítimas e suas famílias e por aqueles que perderam suas casas. Que Deus sustente os esforços de todos aqueles que estão trazendo ajuda", acrescentou.

Desde o final de novembro, o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais enfrentaram as consequências de fortes inundações, com casas, escolas, hospitais e diversas infraestruturas destruídas ou danificadas.