Otan: secretário-geral conversa com Trump em meio a tensões EUA-Europa por Groenlândia

Estadão Conteúdo

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo, sobre a "situação de segurança" na Groenlândia e no Ártico.

"Continuaremos trabalhando nisso e espero vê-lo em Davos ainda esta semana", disse Rutte, em publicação no X, em referência ao Fórum Econômico Mundial que acontece nos próximos dias, nos Alpes suíços.

O diálogo acontece em meio a um agravamento sem precedentes das tensões entre EUA e Europa, diante da insistência de Trump com ameaças de comprar a Groenlândia, um território da Dinamarca. Ontem, o republicano anunciou a imposição de tarifas sobre oito países europeus que enviaram tropas para exercícios militares no norte do continente. Em resposta, a União Europeia estuda aplicar cerca de 93 bilhões de euros em sobretaxas aos americanos, segundo o Financial Times.

