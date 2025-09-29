Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Otan amplia vigilância após violações de espaço aéreo, mas tenta evitar escalada com Rússia

Estadão Conteúdo

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está intensificando a vigilância aérea no Mar Báltico, enquanto França, Alemanha e Suécia reforçam as defesas aéreas da Dinamarca antes de duas cúpulas em Copenhague nesta semana, após uma série de preocupantes incidentes com drones próximos a aeroportos e bases militares do país.

O número de violações graves do espaço aéreo na Europa disparou neste mês, incluindo por aviões de guerra russos. Mas nem todos os aliados da Otan concordam sobre como reagir. A Polônia está pronta para usar força letal. Outros afirmam que isso deve ser apenas um último recurso.

Independentemente de quem seja o responsável na Dinamarca, líderes europeus acreditam que a Rússia está testando a Otan. Planejadores militares em Moscou podem observar como as forças ocidentais reagem, e combater intrusões feitas por drones relativamente baratos impõe um peso financeiro aos aliados.

Após o incidente com drone na Polônia, a Otan lançou a operação Eastern Sentry, com o Reino Unido entre os aliados que enviaram mais equipamentos de defesa aérea. No entanto, esses deslocamentos também podem privar a Ucrânia dos sistemas de defesa aérea de que necessita urgentemente de seus aliados. A Otan precisa caminhar em uma linha tênue em sua resposta. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Mundo
.
