‘Olho de Natal’: confira o que é a doença misteriosa com secreção verde nos olhos

Uma infecção nos olhos, que provoca secreção de cor esverdeada, vem chamando atenção da comunidade científica. A doença é popularmente conhecida como “Olho de Natal”. Cerca de 30 casos já foram notificados pelas agências de saúde da Austrália. As informações são do Aventuras na História, do UOL.

Ao que se sabe, a irritação é provocada por um besouro minúsculo chamado “orthoperus”. Ao entrar em contato nos olhos, o inseto libera uma toxina que corrói a córnea. As notificações, de acordo com o jornal 7NEWS, estão concentradas no nordeste e sudeste da Austrália, nas cidades de Victória, Gippsland e no Centro de Nova Gales do Sul.

O que dificulta o rápido tratamento é que as vítimas só ficam sabendo da lesão quando a dor inicia. Uma delas foi Annabelle Donnelly, de 13 anos. A adolescente teve contato com o animal durante um acampamento perto de Wangaratta, a 250 km de Melbourne. Segundo a mãe da adolescente, a moça teve 90% da membrana da córnea queimada. “Fiquei pensando que isso pode ser consertado, certamente há uma maneira de aliviar a dor”, lamentou.

As dores chegam a ser agudas e latejantes, totalmente desproporcional ao tamanho do besouro de 1 milímetro. “Parece ter havido um grande pico… Todo mundo que apresenta sintomas tem um histórico de sair de casa, fazer jardinagem, cortar grama ou treinar futebol”, contou o optometrista Rob Holloway.

A orientação médica é que as pessoas usem úculos de sol e tratem a lesão com com colírios anti-inflamatórios e antibióticos.