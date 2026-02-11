Capa Jornal Amazônia
Netanyahu se reúne com Trump por mais de 3 horas e insiste no reforço da segurança de Israel

Estadão Conteúdo

O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, na Casa Branca terminou na tarde de quarta-feira, 11, após três horas de discussões sobre o Irã e a guerra em Gaza.

O líder israelense afirmou que discutiu "as necessidades de segurança de Israel no contexto das negociações, e os dois concordaram em continuar sua estreita coordenação e relação".

Já o presidente norte-americano escreveu em uma publicação nas redes sociais que foi um "bom encontro", mas indicou que Washington continuaria buscando um acordo com Teerã.

"Não se tomou nenhuma decisão definitiva, apenas insisti em que as negociações com o Irã continuariam para ver se era possível ou não chegar a um acordo. Enquanto houver possibilidade, indiquei ao primeiro-ministro que essa será a minha preferência", escreveu Trump em sua rede Truth Social, após o encontro.

O líder israelense chegou à Casa Branca pouco antes das 13h, no horário de Brasília. Na véspera de seu encontro com Netanyahu, Trump afirmou que estava considerando enviar um segundo porta-aviões ao Oriente Médio para aumentar a pressão sobre Teerã.

O governo dos EUA retomou as negociações na semana passada em Omã sobre o programa nuclear do Irã, mas mantém a ameaça militar contra a República Islâmica caso um acordo não seja alcançado.

*Com informações das agências internacionais.

Palavras-chave

EUA

ISRAEL

TRUMP

NETANYAHU

REUNIÃO

CASA BRANCA
