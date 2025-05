Na Polônia, pesquisa indica 2º turno entre Trzaskowski e Nawrocki em eleições presidenciais

Uma pesquisa de boca de urna mostrou que o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, e o historiador conservador Karol Nawrocki foram os candidatos mais votados nas eleições presidenciais na Polônia neste domingo, 18, e devem se enfrentar num segundo turno em 1º de junho.

A pesquisa conduzida pelo Ipsos mostra Trzaskowski com 30,8% dos votos, e Nawrocki com 29,1%.

O candidato da extrema direita Slawomir Mentzen teria recebido 15,4% dos votos.

No total, há 13 candidatos. Para vencer, é preciso pelo menos 50% de apoio.

Os resultados oficiais da eleição na Polônia devem ser divulgados entre a segunda e a terça-feira.

A votação ocorre num momento de preocupações elevadas dos poloneses com a segurança, dada a guerra na Ucrânia, país vizinho, e a possibilidade de os Estados Unidos enfraquecerem o apoio à defesa da Europa sob o governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Na Polônia, embora o primeiro-ministro e o parlamento sejam os detentores primários da autoridade sobre a política doméstica, o presidente possui poder substancial.

Ele atua como comandante das forças armadas, pode vetar legislação e desempenha um papel na política externa e de segurança do país. As informações são da Associated Press.