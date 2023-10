Mulher ganha processo na justiça para expulsar de casa filhos de 40 e 42 anos

Uma mulher teve que recorrer à Justiça para conseguir expulsar de casa seus os dois filhos de 40 e 42 anos, que possuem os próprios empregos. A mãe argumentou que eles se recusavam a ajudar nas tarefas domésticas.

A mulher estava frustrada por ter que sustentar seus filhos e por não conseguir convencê-los a buscar independência e uma vida fora de casa. Após análise do processo judicial, o caso foi ganho pela mãe. O caso ocorreu na cidade de Pavia, no norte da Itália. As informações são do jornal britânico The Guardian na última quinta-feira (26).

Os filhos justificaram que a permanência na casa da mãe se dava pela "obrigação dos pais de fornecer alimentos". A juíza Simona Caterbi, que emitiu a ordem de despejo, considerou essa justificativa inaceitável, dada a idade dos homens.

Segundo o The Guardian, quase 70% das pessoas na faixa etária de 18 a 34 anos na Itália ainda moram com os pais, sendo a maioria composta por homens.

