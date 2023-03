Mulher cai em ‘planta suicida’ e relata ‘dor pior que parto’

Uma mulher de 42 anos viveu momentos de agonia após cair sobre uma árvore venenosa em Smithfield, na Austrália. O caso aconteceu em junho do ano passado, mas, ganhou destaque nas últimas semanas após ser divulgado em veículos locais. A australiana pedalava próximo de casa quando escorregou em um barranco e caiu sobre a planta.

VEJA MAIS

Em um relato à imprensa local, Naomi Lewis contou que aquela foi “100% a pior dor de todas”, e que até hoje sente os sinais no corpo. Segundo ela, as dores nas pernas eram semelhantes à sensação de estarem pegando fogo.

A vegetação na qual ela encostou é conhecida como “planta suicida” ou “Gympie-Gympie”, e produz uma toxina semelhante à que é liberada por uma picada de aranha.

Naomi relatou que a dor foi além do suportável, e quando atingiu o limite começou a vomitar. Ela é mãe de quatro filhos e contou que, mesmo tendo passado por três cesáreas e um parto normal, “nenhuma dor se comparou à que sentiu ao ter contato com a planta venenosa.

Após o acidente, o marido de Naomi a levou a uma farmácia próxima, onde compraram cera para remover os pelos finos das folhas e caules da árvore que ficaram grudados na pele e injetavam veneno como minúsculas agulhas.

A mulher foi levada para uma unidade de emergência e lá descobriu que havia pouca coisa que os médicos pudessem fazer para aliviar as dores. Eles cobriram as pernas dela com cobertores aquecidos para que ela se sentisse um pouco melhor.

Naomi diz que “viveu com compressas térmicas amarradas nas pernas por muito tempo”, mesmo após ir para casa.

A australiana só conseguiu deixar de usar a medicação em dezembro de 2022, próximo do Natal. Mesmo assim, ainda hoje ela diz sentir um pouco de dor em parte das pernas quando a pele é exposta ao ar condicionado, por exemplo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)