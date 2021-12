Modelo atacada por cachorro mostra resultado após ter rosto desfigurado

A modelo e skatista Brooklinn Khoury, de 22 anos, mostrou o resultado da sua primeira cirurgia após ser atacada por um pitbull e ter seu rosto completamente desfigurado, sem uma parte do nariz e dos lábios. O procedimento custou cerca de USS 400 mil, o equivalente a quase R$ 2,2 milhões e precisou de uma incisão no pescoço com uso de um nervo do braço para recriar a região. As informações são do Hugo Gloss.

A história trágica aconteceu em novembro de 2020, quando Brooklinn se preparava para gravar um comercial onde apareceria surfando e andando de skate. Porém, durante uma visita a família, o cachorro de um dos seus parentes, da raça pitbull, a atacou. "Ele provavelmente ficou em cima de mim por uns 30 segundo, apenas balançando a cabeça como se eu fosse um brinquedo, arrancando meu lábio superior e partes do meu nariz", relembrou ela sobre o acidente. A skatista deve passar por novas cirurgias em breve para conseguir refazer parte do rosto, confira o resultado: