Ministério da Saúde declara surto de doença de Chagas em Ananindeua

O Ministério da Saúde passou a classificar como "surto" o aumento de casos de doença de Chagas registrados em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A mudança ocorreu após a confirmação de quatro mortes e cerca de 14 casos vinculados à doença somente no mês de janeiro deste ano.

De acordo com os dados oficiais, as mortes registradas neste mês já superam o total somado dos últimos cinco anos no município. O número de casos também apresenta crescimento expressivo e é 30% maior do que o notificado no mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2025, Ananindeua contabilizou 45 casos da doença, sendo que 26 foram confirmados apenas no mês de dezembro.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que segue os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com apoio técnico do Instituto Evandro Chagas, e que monitora outros 40 casos suspeitos da doença no município.

A vítima mais recente confirmada é uma menina de 11 anos, que estava internada em um hospital particular de Belém e morreu no último dia 23.

Investigação aponta transmissão oral da doença de Chagas

Em nota, o Ministério da Saúde classificou o cenário em Ananindeua como um “surto associado à transmissão oral”. As investigações estão sendo conduzidas por equipes de diferentes órgãos, entre eles a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.

A doença de Chagas é transmitida, principalmente, pelo consumo de alimentos contaminados com fezes do inseto barbeiro. Na região de Ananindeua, o manejo inadequado do açaí é apontado pela Secretaria Municipal de Saúde como o principal fator de risco para a transmissão.

Como medida preventiva, a prefeitura de Ananindeua informou que cerca de 200 agentes comunitários de saúde percorrem bairros da cidade, realizando visitas de porta em porta e reforçando orientações à população. No bairro Cidade Nova, aproximadamente 2 mil famílias já receberam a visita dos agentes.

Entre as iniciativas voltadas à segurança alimentar está o projeto Casa do Açaí, desenvolvido pela gestão municipal. A ação capacita trabalhadores e moradores sobre boas práticas na manipulação do açaí, tanto para a comercialização quanto para o consumo doméstico. Em 2025, 840 pessoas passaram pela capacitação. Já em 2026, até o momento, 130 trabalhadores participaram do curso, que terá novas turmas previstas para fevereiro e março.