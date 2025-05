Chanceler da Alemanha ameaça retaliar EUA e libera armas à Ucrânia antes de encontro com Zelensky

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda-feira, 26, que a União Europeia (UE) poderá retaliar empresas de tecnologia dos Estados Unidos caso o conflito comercial com Washington se intensifique, segundo a Bloomberg. "No momento, protegemos fortemente as empresas de tecnologia dos EUA, inclusive em relação a impostos. Isso pode mudar, mas não quero escalar esse conflito. Quero resolvê-lo em conjunto", disse Merz durante um evento em Berlim, conforme o veículo.

Ainda de acordo com a Bloomberg, o chanceler defendeu que o bloco europeu não reaja de forma "impensada e precipitada", mas destacou: "Se não houver essa opção, teremos que usar esse instrumento retaliação."

Mais tarde, em publicação no X, Merz reforçou o apoio à Ucrânia. "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para continuar apoiando" Kiev, afirmou. "Isso também significa que não haverá mais restrições de alcance para as armas que fornecemos. A Ucrânia agora pode se defender também atacando posições militares na Rússia."

Segundo a Reuters, Merz deve se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na quarta-feira, 28, em Berlim.