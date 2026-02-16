Marco Rubio reforça apoio a Viktor Orbán e assina acordo nuclear em Budapeste

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, manifestou apoio à candidatura do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para um quinto mandato consecutivo nas eleições de abril. Durante visita a Budapeste nesta segunda-feira, 16, Rubio enfatizou a relação entre o líder húngaro e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Orbán, no poder desde 2010, enfrentará em 12 de abril a disputa eleitoral mais acirrada de seus últimos 16 anos de governo.

Rubio e Orbán descreveram o atual momento das relações bilaterais como uma "era de ouro" sob a gestão Trump.

Em entrevista coletiva, o secretário afirmou que a conexão entre os líderes supera a cooperação diplomática. "O primeiro-ministro e o presidente têm uma relação pessoal e de trabalho muito, muito próxima, e creio que isso tem sido benéfico para os nossos dois países", declarou Rubio.

Ele acrescentou que "o presidente Trump está profundamente comprometido com o seu sucesso porque o seu sucesso é o nosso sucesso".

Assinatura de acordo

Rubio cumpriu agenda na capital húngara para reuniões com membros do governo, resultando na assinatura de um acordo de cooperação nuclear civil.

O documento prevê a compra de pequenos reatores modulares (SMRs), além de combustível nuclear e tecnologia de armazenamento fornecidos pelos Estados Unidos.

A visita oficial consolida o alinhamento político entre Budapeste e Washington antes do pleito húngaro.

O acordo nuclear e as declarações de apoio reforçam a cooperação estratégica em setores de energia e política externa entre as duas administrações. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado