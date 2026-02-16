Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Marco Rubio reforça apoio a Viktor Orbán e assina acordo nuclear em Budapeste

Estadão Conteúdo

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, manifestou apoio à candidatura do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para um quinto mandato consecutivo nas eleições de abril. Durante visita a Budapeste nesta segunda-feira, 16, Rubio enfatizou a relação entre o líder húngaro e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Orbán, no poder desde 2010, enfrentará em 12 de abril a disputa eleitoral mais acirrada de seus últimos 16 anos de governo.

Rubio e Orbán descreveram o atual momento das relações bilaterais como uma "era de ouro" sob a gestão Trump.

Em entrevista coletiva, o secretário afirmou que a conexão entre os líderes supera a cooperação diplomática. "O primeiro-ministro e o presidente têm uma relação pessoal e de trabalho muito, muito próxima, e creio que isso tem sido benéfico para os nossos dois países", declarou Rubio.

Ele acrescentou que "o presidente Trump está profundamente comprometido com o seu sucesso porque o seu sucesso é o nosso sucesso".

Assinatura de acordo

Rubio cumpriu agenda na capital húngara para reuniões com membros do governo, resultando na assinatura de um acordo de cooperação nuclear civil.

O documento prevê a compra de pequenos reatores modulares (SMRs), além de combustível nuclear e tecnologia de armazenamento fornecidos pelos Estados Unidos.

A visita oficial consolida o alinhamento político entre Budapeste e Washington antes do pleito húngaro.

O acordo nuclear e as declarações de apoio reforçam a cooperação estratégica em setores de energia e política externa entre as duas administrações. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/Hungria/pacto nuclear/assinatura
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã e AIEA se reúnem em Genebra antes de nova rodada de conversas com EUA

16.02.26 8h37

Forças de imigração deixam Minnesota após megaoperação, mas governo manterá equipe

15.02.26 18h52

Israel retoma registro de terras na Cisjordânia ocupada e provoca acusação de "anexação"

15.02.26 15h32

FELINO

Gato Larry, o 'Primeiro-Miaunistro', completa 15 anos de serviço no governo britânico

O felino foi adotado em 2011 para caçar roedores na casa 10 da Downing Street, em Londres, na Inglaterra

15.02.26 12h25

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda