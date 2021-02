Mãe engravida estando grávida e bebês nascem no mesmo dia; entenda

Os pequenos Noah e Rosalie são gêmeos, mas é difícil acreditar. A verdade é que os bebês nasceram no mesmo dia, mas foram concebidos com três semanas de intervalo.

Em um fenômeno raro conhecido como superfetação, a britânica Rebecca Roberts, de 39 anos, no Reino Unido, engravidou de Rosalie enquanto já estava grávida de Noah. Cerca de uma dúzia desses casos são documentados em todo o mundo. A mãe, é claro, ficou surpresa durante o terceiro ultrassom que teria gêmeos, já que os dois exames anteriores não mostraram indícios de um segundo feto. "Eu nem sabia que era possível engravidar novamente durante a gravidez", disse.

Os gêmeos nasceram de cesariana com 33 semanas após um problema com o cordão umbilical de Rosalie. Mas esse tempo fez diferença no peso dos bebês. Enquanto Noah nasceu com cerca de 2kg, sua irmã pesava menos de 1kg. Felizmente, Rosalie recebeu alta, dois meses e meio depois de seu irmão gêmeo.

Rebecca contou que um medicamento para fertilidade que estava tomando pode ter feito com que ela liberasse um óvulo quando já estava grávida.