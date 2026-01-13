Capa Jornal Amazônia
Líderes do Japão e da Coreia do Sul prometem cooperação em economia e desafios regionais

Estadão Conteúdo

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, concordaram em ampliar a cooperação em áreas como segurança econômica, defesa e a busca por restos mortais de trabalhadores coreanos submetidos a trabalho forçado, em meio a um cenário de incertezas e desafios regionais.

Aliados históricos dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul mantêm relações marcadas por tensões ligadas ao legado da Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, Lee afirmou que "a cooperação entre Coreia e Japão é agora mais importante do que nunca", defendendo avanços rumo a "um novo e melhor futuro" diante de uma ordem internacional "complexa e instável".

Após a reunião, os líderes disseram ter acertado cooperação em cadeias de suprimentos, inteligência artificial (IA), combate ao crime transnacional e análises de DNA de restos mortais encontrados no ano passado em uma antiga mina submarina japonesa.

Takaichi afirmou ter renovado sua determinação de melhorar os laços com Seul, dizendo acreditar que "os dois países devem cooperar e contribuir para a estabilidade da região". "Este ano, vou elevar ainda mais as relações Japão-Coreia do Sul", acrescentou. O encontro também pode fortalecer politicamente a premiê japonesa, que, apesar de altos índices de aprovação, tem maioria em apenas uma das duas casas do Parlamento, alimentando especulações sobre uma eleição antecipada.

Os líderes discutiram ainda segurança econômica, ciência e tecnologia, além dos desafios impostos pela Coreia do Norte, reafirmando o compromisso de cooperar pela desnuclearização do país. Japão e Coreia do Sul também destacaram a importância da cooperação estratégica com os Estados Unidos. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Japão

Coreia do Sul

cooperação
