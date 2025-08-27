Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Líder do maior partido da oposição francês pede 'retorno às urnas' com dissolução do parlamento

Estadão Conteúdo

O líder do maior partido de oposição francês, o Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella pediu que o presidente Emmanuel Macron "retorne às urnas", seja dissolvendo a Assembleia Nacional ou mesmo renunciando e levando a novas eleições presidenciais. Em entrevista ao canal TF1, o eurodeputado acusou o governo atual de ser responsável pela situação fiscal francesa, que o primeiro-ministro François Bayrou busca enfrentar com um corte de gastos no orçamento de 2026, o que vem causando forte oposição no país.

Bardella reiterou que seu partido "obviamente votará contra a confiança do governo", independentemente do que Bayrou propuser entre agora e 8 de setembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA

CRISE POLÍTICA

oposição

Jordan Bardella
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ORGULHOSA

Profissional do sexo afirma que profissão a tornou 'uma mãe melhor' e mais presente

Elizabeth Romanova diz que a carreira lhe deu liberdade para ser mais presente na criação da filha

27.08.25 13h30

Donald Trump

Trump volta a atacar imprensa e ironiza suposta renovação de contrato de apresentador da 'NBC'

Mais cedo nesta semana, Trump também criticou as emissoras NBC News e ABC

27.08.25 11h24

George Soros deveria ser acusado em lei de organizações influenciadas por criminosos, diz Trump

27.08.25 10h58

Obra de arte

Quadro roubado por nazistas e procurado há décadas aparece em site de imóveis argentino

Algumas obras reapareceram após a 2ª Guerra Mundial e foram exibidas no museu holandês Rijkmuseum

27.08.25 10h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

eita

Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime

20.08.25 14h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda