Líbano retira tropas no sul do país após avanço de forças israelenses

O exército libanês retirou neste sábado, 13, suas tropas de uma base em uma vila no sul do país após forças israelenses avançarem em uma área próxima, disse um oficial militar do Líbano.

A saída da base, o quartel de Kfar Tebnit, ocorreu enquanto o exército israelense emitia um aviso de evacuação para cerca de 20 localidades, incluindo a cidade de Nabatiyeh, no sul, e vilarejos próximos.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano, relatou ataques aéreos no sábado contra várias áreas perto de Nabatiyeh, incluindo uma operação que matou duas pessoas em Deir al-Zahrani. Nabatiyeh foi alvo de bombardeios de artilharia no sábado, acrescentou a agência.

A Associated Press afirmou que um oficial militar libanês de alta patente disse que seu exército retirou as tropas do quartel após uma incursão israelense na área. O oficial, que não ofereceu mais detalhes, falou sob condição de anonimato de acordo com as normas do departamento.

Acordos de Paz

O avanço nos arredores de Kfar Tebnit ocorreu um dia após o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmar que os Estados Unidos e o Irã concordaram com a redação de um acordo para encerrar sua guerra no Oriente Médio e que os mediadores estavam trabalhando com ambas as partes para finalizar um pacto.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse à televisão estatal de seu país na sexta-feira que Washington e Teerã estavam trabalhando para assinar um acordo inicial que declarasse o fim da guerra "em todas as frentes, incluindo o Líbano".

Hussein Haj Hassan, um alto funcionário do grupo político-paramilitar Hezbollah, declarou à rede Al Jazeera que autoridades iranianas os informaram de que o Líbano fará parte de um futuro acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

Ainda assim, Israel continua ocupando amplas faixas do sul do Líbano enquanto combate os militantes do Hezbollah, causando vítimas civis e danos à infraestrutura.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast