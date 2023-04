Leões escapam de jaula durante espetáculo e assustam público de circo; vídeo

Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que dois leões escapam de uma jaula durante um espetáculo de circo. O caso aconteceu na cidade de Luoyang, na China, no último sábado (15). O público ficou apavorado com a cena.

As imagens mostram os animais sendo conduzidos por dois homens com bastões, até que em um dado momento, eles conseguem escapar pelas grades que os separavam da plateia. Em meio à histeria, os espectadores iniciaram uma corrida desesperada para sair do local. Veja!

Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, um dos leões ainda foi visto vagando pelo estacionamento do circo após a fuga. As autoridades locais afirmam que os animais foram capturados cerca de 15 minutos depois do incidente. O departamento de publicidade de Luoyang emitiu um comunicado sobre o episódio, informando que um leão "escapou acidentalmente de seu recinto" durante uma apresentação experimental do Global Peak International Circus por volta das 10h45. O circo recebeu ordens para suspender seus espetáculos e corrigir os problemas que levaram à fuga dos animais.

O caso ainda está sendo investigado pelas autoridades locais, que procuram identificar as circunstâncias que levaram à fuga dos leões e garantir a segurança do público em eventos futuros.