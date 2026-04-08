Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Kuwait diz sofrer intensa onda de ataques do Irã; Emirados Árabes também são atingidos

Estadão Conteúdo

O Kuwait relatou nesta quarta-feira, 8, ataques iranianos que vêm ocorrendo desde as 8h da manhã (horário local) e que danificaram usinas de energia e de dessalinização, bem como instalações petrolíferas, horas depois da entrada em vigor de um cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos .

"As defesas aéreas do Kuwait têm combatido uma intensa onda de ataques hostis iranianos, envolvendo 28 drones que tinham como alvo o Estado do Kuwait", afirmou o exército do país em um comunicado.

O Kuwait afirmou ter "interceptado um grande número desses drones hostis", mas que os ataques causaram "danos materiais significativos a instalações petrolíferas, centrais elétricas e usinas de dessalinização de água".

Em um tom semelhante, os Emirados Árabes Unidos disseram que suas defesas aéreas estão lidando com mísseis e drones vindos do Irã, horas depois do anúncio da trégua.

Os Estados Unidos e o Irã concordaram com um cessar-fogo de duas semanas na última terça-feira, 7.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

IRÃ

GUERRA

Kuwait

Emirados Árabes

ataques
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Coreia do Norte lança mísseis balísticos contra o Mar do Japão, diz exército sul-coreano

08.04.26 10h33

MUNDO

JD Vance diz que cessar-fogo é frágil, mas pode se sustentar se Irã negociar de boa-fé

Vance fez o comentário durante uma conferência na Hungria, nesta quarta

08.04.26 9h48

MUNDO

Trump diz que EUA trabalharão com Irã e impõe tarifa de 50% a fornecedores de armas de Teerã

Trump disse que Teerã passou por uma "mudança de regime muito produtiva" e indicou avanço nas negociações

08.04.26 9h08

MUNDO

Irã e Omã podem cobrar taxas sobre navegação no Estreito de Ormuz

O Irã usaria o dinheiro arrecadado para a reconstrução do país após a guerra

08.04.26 7h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

MUNDO

Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

07.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda