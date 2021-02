Jovem descobre traição de namorado e cria plano de vingança

Após descobrir a infidelidade do namorado, a influencer Emely Zambrano resolveu deixar bem claro que, ao contrário do que o rapaz dizia, ela não estava sendo paranoica. A jovem, que tem 238 mil seguidores no TikTok, publicou um vídeo onde mostra que conseguiu reunir provas da traição e depois fez um “papel de parede” personalizado.

Emely imprimiu vários prints de mensagens entre o namorado e outras garotas. Depois, a jovem colou todas as evidências na parede do quarto dele.

No vídeo, ela mostrou os bastidores da vingança. Ela filmou a ida a uma loja para comprar cola especial e também registrou a ação de fixar os papéis.

“Meu namorado me diz constantemente que eu sou louca e paranoica por pensar que ele está me traindo. Decidi imprimir todas as evidências que encontrei, desse jeito ele não iria dar uma desculpa”, disse ela. Emely afirmou que censurou todos os nomes, telefones e fotos mais íntimas das mulheres para que elas não fossem expostas.

Exposto na internet

Em um segundo vídeo, a jovem conta que o namorado se envolveu com três garotas. Emely disse que “nos últimos quatro dias” recolheu as provas para confrontá-lo sem que ele pudesse negar as acusações.

“Demorou cerca de 2 horas para colar tudo na parede. Mas eu definitivamente acredito que valeu a pena. Eu também tampei seu espelho [com as provas], porque ele provavelmente não conseguirá se olhar depois disto”, disse a influencer.

Reincidente

No último vídeo, Emely revelou que não era a primeira vez que seu namorado aprontava: “Ele já me traiu antes e conseguiu me manipular, então não queria dar a chance de ele fazer isso outra vez”.

“Quando ele me mandou uma mensagem dizendo que estava a caminho [para o apartamento], eu o bloqueei e sumi”, explicou a jovem.

A reação do “traidor” não foi compartilhada pela influencer. “Ele continuou a me ligar e deixar mensagens de voz, sem se desculpar, sem me pedir para voltar, mas negando tudo. Eu só pensei… como?”, finalizou Emely.