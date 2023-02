Jovem de 19 anos é diagnosticado com Alzheimer

Um jovem de 19 anos foi diagnosticado com Alzheimer. O morador de Pequim, na China, é o paciente mais novo a receber o diagnóstico da doença. O caso foi publicado na revista Journal of Alzheimer’s Disease em janeiro.

O rapaz, que não teve a identidade revelada, já apresentava os sintomas da doença há dois anos. Os principais eram perda de memória, dificuldade de concentração, reações atrasadas e dificuldades de leitura.

O jovem também não conseguia se lembrar de pequenos eventos, como se já havia comido, e precisou desistir do último ano da escola. O caso do garoto foi estudado por pesquisadores de diversos centros de saúde e universidades chinesas.

Foram realizados vários testes cognitivos com o paciente. Os pesquisadores constataram que o paciente não tinha histórico familiar e que não havia indícios de danos neurológicos na infância que pudessem desencadear os sintomas.

Os exames médicos comprovaram uma atrofia do hipocampo cerebral, considerada um indicador precoce de Alzheimer. Além disso, os cientistas observaram uma alta concentração da proteína tau no cérebro do paciente, apesar de não terem encontrado acúmulo da proteína beta-amiloide – ambas são ligadas à doença. Antes do chinês, o paciente mais novo a ser diagnosticado com Alzheimer tinha 21 anos.

Quais são os sinais de Alzheimer

O diagnóstico de Alzheimer requer uma ampla visão clínica do neurologista, porém alguns sinais podem indicar a doença, são eles:

Dificuldade para lembrar de informações recentes;

Problemas para completar tarefas que antes eram fáceis;

Mudanças de humor;

Dificuldade para resolver problemas;

Problemas na comunicação;

Afastamento de amigos e familiares;

Confusão mental sobre locais, pessoas e eventos.

Diagnóstico de Alzheimer

Como o Alzheimer é uma doença que não tem cura, o diagnóstico precoce é muito importante para que o tratamento seja eficaz. Durante o processo para detectar a doença, é realizado um levantamento do histórico familiar do paciente e executados alguns testes cognitivos, que analisam as habilidades de concentração e memória do paciente.

Além disso, exames de imagem cerebrais, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, também auxiliam no diagnóstico, pois conseguem identificar alterações no cérebro.

Tratamento do Alzheimer

Segundo o neurologista Daniel Guedes, conforme a doença progride, os cuidados médicos precisam ser intensificados. É válido ressaltar que, além do uso de remédios, os pacientes devem manter bons hábitos para terem mais qualidade de vida.

Outro ponto essencial é o apoio da família, responsável por transmitir a sensação de segurança e estabilidade ao portador de Alzheimer.

“Seguir uma rotina diária de tarefas como tomar banho, comer e dormir, ajuda as pessoas com essa doença a lembrarem das coisas. Ter uma rotina regular na hora de dormir pode ajudá-las a terem uma boa noite de sono. É fundamental manter a pessoa com doença de Alzheimer sempre inserida na vida familiar e jamais deixá-la isolada”, destaca o médico.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)