Jornalista consegue salvar homem soterrado após mensagem de socorro pelas redes sociais

Uma jornalista conseguiu salvar uma pessoa que estava soterrada na Turquia, nesta segunda-feira (06), após encontrar um pedido de socorro pelas redes sociais. Cansel Kemiksiz trocou informações com a vítima e acionou os bombeiros, que fizeram o resgate do seguidor e da família. Ambos agiram rápido para salvar as vidas. Com informações do Metópoles.

Em entrevista ao site Metrópoles, Cansel deu detalhes como foi esse repasse de informações. "Hoje de manhã eu recebi uma ligação de vídeo de um seguidor meu do Instagram. Ele estava debaixo de escombros de um prédio, me deu todos os dados de onde estava e chamamos a emergência, que salvou toda a família dele, que tem três filhos”, disse Cansel Kemiksiz em entrevista à jornalista Marília Ribeiro, no Boletim Metrópoles.

O terremoto foi de escala de 7,8 graus. O sul da Turquia e o norte da Síria foram áreas de maior abalo, com o maior e outros tremores secundários. O número de mortos chega a mais de 3 mil. Nesta região os terremotos são frequentes no país. Mesmo assim, a jornalista destaca que a magnitude dos tremores da manhã desta segunda foi acima do normal. “Aqui na Turquia é normal acontecer terremotos a cada 3,4 anos, mas não nessa magnitude de hoje.”

Clima

A Turquia enfrenta uma frente fria no momento, o que deve dificultar a condição dos afetados pelos terremotos. “Infelizmente a Turquia também passa pelo seu inverno agora, o que piora ainda mais a situação, temos pessoas desabrigadas pelo terremoto que vão passar frio nesse momento.”