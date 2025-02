Jornal italiano afirma que Papa Francisco está morrendo e já recebeu extrema-unção

O jornal italiano Il Giornale d'Italia, um dos principais jornais do país, afirmou nesta quinta-feira (20/2) que o "Papa Francisco está em estado muito grave e que pode morrer em breve". De acordo com informações do portal, o pontífice recebeu a extrema-unção, um sacramento católico que envolve a unção com óleo santo aos enfermos. Fontes do Vaticano confirmaram que "o líder religioso está em seus últimos dias de vida".

O jornal britânico The Sun divulgou nesta semana que o Papa Francisco confidenciou a pessoas próximas que “talvez não consiga sobreviver desta vez”. A reportagem indica que os preparativos para sua cerimônia fúnebre estão em andamento, caso o pontífice não resista. No entanto, Christian Kühne, capitão da Guarda Suíça, desmentiu essas informações.

O Papa Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde a última sexta-feira (14), devido a uma pneumonia bilateral. Apesar das preocupações quanto à sua saúde, um comunicado do Vaticano, publicado nesta quinta-feira (20), afirmou que o pontífice se encontra estável.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)