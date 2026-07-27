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Japão precisa abandonar política fiscal excessivamente restritiva, diz Sanae Takaichi

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 18:03

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o país precisa adotar uma política fiscal responsável e proativa, com o objetivo de promover o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, manter a disciplina fiscal.

"Para romper com o pensamento excessivamente austero que vem persistindo há muitos anos e recolocar o Japão numa trajetória de crescimento tendo o investimento doméstico como ponto de partida, é preciso agir imediatamente, depois será tarde demais", disse Takaichi em pronunciamento após uma audiência na Câmara do Japão.

A mandatária ainda afirmou que planeja aumentar a arrecadação tributária por meio da expansão do PIB, em vez de recorrer a "gastos públicos imprudentes", e observou que a economia japonesa está ganhando impulso, com a menor inflação entre os países do G7. Segundo ela, o governo buscará alcançar a sustentabilidade fiscal por meio da divulgação detalhada de um plano anual de emissão de títulos.

"Se olharmos ao redor do mundo, está se tornando uma grande tendência uma nova política industrial na qual o Estado dá um passo à frente e o setor público e o setor privado trabalham de mãos dadas para buscar a solução de importantes desafios sociais", acrescentou.

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